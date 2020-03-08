الوطنية للانتخابات: 5 مرشحين بالقائمة المبدئية بـ"تكميلية نواب سمالوط"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة المبدئية، للمرشحين فى الانتخابات التكميلية على المقعد الخالي بدائرة سمالوط بالمنيا، لوفاة نائبها، التى بلغ فيها عددهم 5 مرشحين، وذلك بعد موافقة المجلس عليها، بعد غلق باب الترشح.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن اللجنة تلقي أوراق المرشحين بمحكمة المنيا الابتدائية، على مدار الأيام الماضية، تلقت 7 طلبات، وعقب غلق باب الترشح، بدأت لجنة فحص أوراق المرشحين فى مراجعة الأوراق.

وتبين استيفاء 5 مرشحين للأوراق المطلوبة، بينما جرى استبعاد اثنين، لعدم استيفاء أحدهما المستندات المطلوبة، وثبوت إيجابية تحليل الكشف عن المواد المخدرة، للمرشح الثانى.

وأوضح "الشريف"، أن لجنة فحص أوراق المرشحين، رفعت القائمة المبدائية التى تضمنت 5 أسماء إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى عقد اجتماعا اليوم، لفحص قائمة المرشحين المبدائية وانتهت المداولات بين أعضاء الهيئة إلى الموافقة على القائمة وإعلانها بشكل رسمى اليوم، متضمنة أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة المبدأية أسماء المرشحين، وهم سامى سنوسى أحمد صميدة لواء شرطة سابق رمز الحصان، وحربى محمد ماضى أحمد تاجر دواجن رمز الأسد، وإبراهيم راشد إبراهيم محمد مدير عام بالمعاش رمز المدفع، وعمانوئيل عاطف فوزى ميخائيل مدير الشركة المصرية للمقاولات رمز التمساح، ووحيد مصطفى على عامر وشهرته وحيد عامر ربان أعالى البحار للسفن التجارية رز القلم ومرشح حزب مستقبل وطن.

ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق للمرشحين المقبولين أو المستبعدين من الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة المبدائية للمرشحين، أمام محكمة القضاء الإداري، على ان تفصل في الطعون حتى يوم 15 مارس.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الفصل فى الطعون، القائمة النهائية للمرشحين، وبدء فترة الدعاية، اعتبارا من 16 مارس، ويكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات في 23 مارس، وتبدأ الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفى الداخل يومى 5 و6 أبريل.