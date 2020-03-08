توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، خلال الفترة ما بين 9 إلى 11 مارس، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

أما طقس الثلاثاء يسود جو دافئ نهارًا، شديد البروة ليلا، مع ظهور الشبورة في الساعات الأولي للصباح الباكر، وتكون الرياح معتدلة على معظم المناطق، ونشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما طقس الأربعاء فيسود طقس دافئ نهارًا، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الاثنين 9 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

طقس الثلاثاء 10 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

طقس الأربعاء 10 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.