"الوزراء" يوافق على شروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية بالحوافز

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2020، بالموافقة على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها، بالمادتين 11، و13 بقانون الاستثمار.

التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى، من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون التوسع فى المشروع الاستثماري، في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

إلى جانب أن يكون التوسع فى المشروع الاستثمارى، متمثلًا فى إضافة أصول جديدة، تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة، بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا