الأربعاء.. آخر أيام تصوير الجزء الثالث من "البيت الكبير"

استقر المخرج محمد النقلي على يوم الأربعاء المقبل ليكون موعد انتهاء تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، الذي يعرض حاليا علي إحدى القنوات الفضائية، حيث يتبقى له يوم واحد تصوير.

الجزء الثالث من "البيت الكبير" يعرض بعد نجاح الجزئين الأول والثاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

العمل بطولة لوسي، وسوسن بدر، ومجدي كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.