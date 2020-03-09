وكيل "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "أبدع وابتكر"

ثمّن السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، دور توجيه مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، في اكتشافهم ورعايتهم للطلاب الموهوبين والمشاركة في مسابقة "ابدع وابتكر" والتي قدم الطلاب من خلالها بعض المشروعات الإلكترونية الابتكارية التطبيقية لمناهج الحلقة الإعدادية المطورة للمادة، وذلك باستخدام البرامج والأدوات التكنولوجية، وتوظيف أدوات الاتصال التكنولوجية فى تبادل المحتوى والرؤى مع الآخرين، موجهًا الطلاب بالتواصل والعمل الجماعي التشاركي لتبادل الخبرات والأفكار وتنمية مواهبهم.

وكرم وكيل الوزارة الطالب محمود الشيحة لحصوله على المركز الثاني جمهوري والطلاب عمرو سامح البساطي ويوسف سامح البساطي ومحمد إيهاب الفرا لحصولهم على المركز الخامس جمهوري، كما كرم "وكيل الوزارة" اعتماد العراقي موجه عام المادة، ونهلة السعيد عطية موجه إدارة الزرقا وأحمد الشرباصي سليم موجه إدارة دمياط الجديدة ومحمد علي العوادلي منسق it أكاديمي وسعاد الحسيني الطنطاوي عضو وحدة البرمجيات والسيد السيد الأجدر معلم حاسب آلي بالزرقا وحسام عباس معلم حاسب آلي بدمياط الجديدة ومجاهد مجاهد الجزار مدير مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة، وذلك لدعمهم وجهودهم مع الطلاب والوصول لتلك النتائج المشرفة.

ومن جانبها، قالت اعتماد حسن العراقي، موجه عام الحاسب الآلي بمديرية التربية والتعليم: "نحن نستشرف عصرا جديدا غدت فيه التكنولوجيا الرقمية المتطورة البنية الأساسية للاقتصاد العالمي، والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة والتي لن تأتي إلا بالعمل على محورين رئيسيين هما التحول الرقمي وبناء الإنسان عماد النهضة وقوام التنمية، لذا تعمل وزارة التربية والتعليم على بناء شخصية المتعلم وتزويده بالمهارات اللازمة لذلك وبالأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأضافت العراقي أن فكرة إطلاق مسابقة "أبدع وابتكر" جاءت لكي يستطيع المتعلم استخدام وتوظيف ما تعلمه من مفاهيم ومهارات بمناهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في خدمة المواد الأخرى التي يتعلمها وتكون هناك التكاملية بين مادة الكمبيوتر والمواد الأخرى، مشيرة إلى أن كل حلم يبدأ بفكرة.

وخلال التكريم أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب، مطالبا أن يتيحوا الفرصة والمجال لأبنائهم لممارسة هواياتهم والأنشطة التعليمية بشتى أنواعها بجانب الدروس التعليمية.

وقدم توجيه الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، كتاب الله الكريم لوكيل الوزارة تقديرا منهم لرعايته وتقديم الدعم والمساندة في إثراء المادة والوصول لتلك النتائج المشرفة لمحافظة دمياط.