مسلسل "اختراق 2" يواجه عقبات بسبب فيروس كورونا

انتهي المخرج أحمد حسن من تصوير ما يقرب من 50% من أحداث مسلسل "اختراق2"، والذي يجري تصويره حاليا داخل مصر، بعدما حدد صناع العمل مدة 40 يوما لتصوير المشاهد في مناطق متعددة بالقاهرة.

ويتبقي للمخرج أحمد حسن 10 أيام حتى ينتهي تماما من جميع المشاهد المقرر تصويرها داخل مصر، ومن ثم يستعد صناع العمل للتوجه إلى السعودية لاستئناف التصوير.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"،، إنه يجري حاليا التواصل مع الجهات المسؤولة في السعودية من أجل إجراءات السفر وتسهيل الأمر، خاصة أن هناك عقبات نظرا لانتشار فيروس كورونا، والتي بسببه أثار أزمات كبيرة.

ويعد السفر إلى السعودية أمرا ضروريا من أجل الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية المهمة هناك، كما أن العمل تدور أحداثه بين مصر والسعودية.

وقررت السعودية إن حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى 9 دول عربية بينها مصر، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.

يذكر أن "اختراق 2" يضم مجموعة من النجوم وهم طلال السدر، ونضال نجم، وأحمد عيد، ومي سليم، ومحمود حمدان، ومها منصور، وحسن عيد، ووائل عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.