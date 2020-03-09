صلاح السعودي: خفض أسعار الغاز للمصانع يزيد القدرة التنافسية للمنتجات

أكد المحاسب صلاح السعودي رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، أن خفض أسعار الغاز للمصانع من شأنه أن يزيد من القوة التنافسية للمنتجات المصرية ويساعد على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب أصحاب المصانع واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخفض أسعار الغاز الممنوحة للمصانع.

وأضاف السعودي، في بيان له أمس، أن أسعار الغاز للمصانع تعد أحد أهم المكونات الأساسية في التكلفة الإنتاجية وبالتالي لأن الاستجابة لخفض أسعار الغاز للمصانع سوف يساهم في خفض التكلفه وهو ما ينعكس إيجابا على القدرة التنافسية في الداخل إلى جانب تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح السعودي أن خفض أسعار الغاز للمصانع حتى وإن كان سيؤثر بمستهدفات محددة في الموازنة العامة للدولة فإنه من الممكن أن يعوض هذه الأرقام في ارتفاع قيمة زيادة الصادرات وعائدها الدولاري.

يذكر أن الاجتماع المقبل لاتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يضع على جدول أعماله ضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع لمدة 6 أشهر على الأقل، خاصة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بهدف تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الصناعات الوطنية لا سيما وأن هذه المصانع تفتح أبواب آلاف الأسر من العمالة.