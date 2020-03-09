"علشان كسلان".. صياد يعترف بقتل زميله في رحلة صيد

"قتلته علشان كسلان في الشغل"، بهذه الكلمات وبلكنة صعيدية، اعترف صاحب مركب صيد بتفاصيل قتل صياد أمام أجهزة الأمن، مببرا جريمته أن المجني عليه كان متكاسلا في العمل فحاول تنشيطه وتعدى عليه، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم وآخر 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

وكشفت أجهزة الأمن في أسوان ملابسات واقعة مقتل صياد، وضبطت مرتكبي الواقعة، بعد تلقي إخطار من أحد المستشفيات بوفاة أحد المواطنين صياد، وبسؤال 3 صيادين أقروا أنه في أثناء قيامهم بالصيد وبرفقتهم المتوفي تفاجؤوا بسقوطه مغشيا عليه، ونقلاه إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل وصوله، وبالكشف الطبي على المتوفى تبين وجود إصابات بالجثة.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى تعدي مالك مركب بالضرب على المجني عليه بزعم تكاسله عن العمل ما أدى لسقوطه أرضا، واصطدام رأسه بمركب الصيد فألقاه في نهر النيل إلا أن صياد على المركب المشار إليه سحبه وأخرجه من المياه في حالة إغماء، فعاود المتهم الاعتداء عليه فأودى بحياته، وجرى ضبط المتهم واعترف بتافصيل الجريمة.