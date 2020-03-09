نيفين جامع: إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى على رأس أولوياتي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها منذ توليها الوزارة عكفت على فتح ملفات عديدة من أجل رصد المشكلات ووضع حلول مناسبة لها، حيث إن ازدهار المصانع في مصر يحقق مصلحة للدولة وينمي الصناعة، مؤكدة أن إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى أولوية لوزارة الصناعة، وكذلك إعادة العمالة التي تم الاستغناء عنها سابقًا إلى سوق العمل.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أنه يتم العمل على ترجمة تلك المساعي إلى إجراءات على أرض الواقع وإزالة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع التي قد تعوق عملهم، موضحة في الوقت ذاته أن الميكنة تقضي على أي فساد بالدولة، وتجعل هناك نظام يتبعه الموظف بالدولة من خلال الميكنة.

وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أن تصريحاتها عن منع الفساد سببه تحفظ كثير من أصحاب المصانع على ميكنة الأوراق، حيث إنها دائما ما تلتقي عددًا من كبار المستثمرين بالقطاع الصناعي، وذلك لبحث بعض ملفات القطاع ومشكلاته، وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة، والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.