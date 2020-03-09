تفاصيل الـ96 ساعة الأخيرة للسائح الألماني المتوفي بفيروس كورونا بالغردقة

كشف مصدر تفاصيل الـ96 ساعة الأخيرة للسائح الألماني، توماس فالك، المتوفي في الغردقة بسبب فيروس كورونا، منذ وصوله وزوجته إلى الغردقة، قادمين من الأقصر بعد قضاء ثلاثة أيام على متن إحدى البواخر النيلية السياحية بالأقصر، وحتى وفاته.

وقال المصدر، الذي يعمل في قطاع السياحة، لـ"الوطن"، إن السائح قضى وزوجته ليلتهما الأولى يوم الخميس الماضي بفندق سياحي بمدينة الغردقة قبل أن تظهر عليه أعراض المرض، وأنه نُقل يوم الجمعة إلى أحد المستشفيات الخاصة، وأظهرت التحاليل الطبية التي أجريت له إصابته بفيروس كورونا، ليجري نقله لمستشفى الغردقة العام وحجزه بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن زوجة السائح الألماني المتوفي غادرت الغردقة بعد إصابته بفيروس كوونا وتركته قبل وفاته عائدة إلى بلادها.

وقال دكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام، إن المستشفى استقبلت المواطن الألماني توماس فالك، والذي يبلغ من العمر 60 عاما، مساء يوم الجمعة 6 مارس، وأجريت الفحوصات اللازمة له، وسحبت العينة السبت 7 مارس، والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ووضع في الرعاية المركزة لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور جمال أنه جرى حجز السائح في غرفة عناية مركزة منعزلة جهزت خصيصا له وعُزلت عن باقي العناية المركزة، موضحا أن السائح رفض نقله إلى مستشفى العزل المخصص، قبل أن تسوء حالته ويحدث له اضطراب في الوعي، إلى أن توفي أمس الأحد.

وكشف أحد افراد الفريق الطبي المعالج للسائح الألماني المتوفي في الغردقة أن السائح كان يمر بحالة اكتئاب قبل وفاته بعدة ساعات نتيجة لشعوره بالمرض وإقامته بمفرده، وذلك على عكس الحالة التي كان عليها منذ حجزه منذ عدة أيام.

وبحسب الطبيب المعالج، رفض أن السائح رفض الانتقال إلى مستشفى العزل المخصص، لشدة خوفه وهلعه، وذلك بعد أن فشل الفريق الطبي المعالج والمترجم الألماني في إقناعه بنقله من مستشفى الغردقة العام إلى المستشفى المخصص للعزل.

وقال مدير مكاتب الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح لـ"الوطن"، إنه جرى وضع جثة الألماني المتوفي في مشرحة مستشفى الغردقة العام وفي انتظار قرار النيابة العامة.

وأضاف أنه جرى إعداد تقرير بالوفاة، مرفق بمحضر الشرطة، بالتنسيق مع قسم شرطة الغردقة وشرطة السياحة لحين التواصل مع مفوض من السفارة الألمانية لتسليم الجثة، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة وإصدار قرار بتسليم الجثة، موضحا أنه بعد استلام مفوض السفارة الألمانية للجثة ستنقل إلى القاهرة، في أحد المستشفيات، وغالبا ما ستكون المستشفى الفرنساوي، استعدادا لشحنها عبر إحدى الطائرات من مطار القاهرة.