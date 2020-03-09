ألمانيا تعلن استقبالها للقصُر من العالقين في جزر اليونان

أعلنت ألمانيا أنها ستستقبل القصر من المهاجرين العالقين في جزر اليونان، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت اليونان، منذ حوالي أسبوع عن رفع درجة التأهب إلى الحالة القصوى على حدودها، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فتح حدود بلاده مع أوروبا أمام اللاجئين، وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أن بلاده سترد على كل من يحاول عبور الحدود بشكل غير شرعي.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده عازمة على حماية حدودها وحذر المهاجرين من أن بلاده "ستردهم إذا حاولوا دخول البلد بطريق غير مشروع".

وعند الحدود البرية مع تركيا، يحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء منذ أسبوع دخول الأراضي اليونانية، وقد سجلت عدة صدامات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب، ومن جهته أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور بلجيكا الاثنين لمناقشة مسألة الهجرة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، داعيا اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين، وفقا لما نقلته "فرانس24".