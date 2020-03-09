مقدونيا: العثور على 56 مهاجرا غير شرعي داخل شاحنة قادمة من اليونان

تمكنت الشرطة في مقدونيا الشمالية من ضبط 56 مهاجرًا غير شرعي كانوا مختبئين داخل شاحنة قادمة من اليونان.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الشرطة في مقدونيا الشمالية ضبطت هؤلاء المهاجرين خلال حملة روتينية بالقرب من الحدود مع اليونان وقامت بضبط سائق الشاحنة وهو مواطن مقدوني شمالي يبلغ من العمر 46 عامًا ويعتقد أنه يعمل ضمن عصابة لتهريب المهاجرين.

ومن المنتظر أن يتم احتجاز المهاجرين، وهم 54 باكستانيا علاوة على اثنين من الأفغان، بشكل مؤقت إلى أن تتم إعادتهم مرة أخرى إلى اليونان.

وكانت السلطات في مقدونيا الشمالية قد أكدت اعتزامها التصدي لأية محاولات لدخول أراضيها عبر اليونان، حيث قامت بدفع تعزيزات من دوريات الشرطة الحدودية.