65 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65 حالة، بينهم حالة واحدة تماثلت للشفاء، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي السبت الماضي، وقف الرحلات الجوية من وإلى مصر و6 دول أخرى، تحوطا من السماح بدخول حاملي الإقامة القادمين من هذه الدول، من حاملي ڤيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشمل القرار الكويتي إلى جانب مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش والهند، على أن يسمح بدخول الكويتيين، مع تطبيق الحجر الصحي عليهم.