الأسهم الأسترالية تتكبد خسائر بنحو 7.33% بسبب كورونا

تكبدت سوق الأسهم الأسترالية خسائر بنحو 7.33% على خلفية تداعيات كورونا، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة في أستراليا أمس، وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 حالات.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس الجديد في استراليا إلى 74 حالة، عقب تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، بحسب ما نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية.

وظهر الفيروس في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.