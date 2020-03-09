غلق مخبز بلدي بالشهداء ومستودعين للغاز بقويسنا وتلا لمخالفتهم للقانون

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية دنشواي مركز الشهداء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017، جاء ذلك بناءً على شكوى عدد من أهالي القرية يتضررون من صاحب المخبز لتجميعه بطاقات تموينية وبيعه الدقيق البلدي الخاص بالمخبز بالسوق السوداء .

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تشكيل حملة تموينية للمرور على المخبز وبالتفتيش تبين وجود عجز في رصيد الدقيق قدره 7 شكائر وضبط 119 بطاقة تموينية تم تجميعهم بمعرفة صاحب المخبز، كما تبين وجود مبنى بالطوب الأبيض الجيري مسقف بالصاج وبه مخبز سياحي غير مرخص لإنتاج خبز حر، كما تم ضبط 42 شكارة دقيق فاخر زنة 50 كيلوجرام " منخولة"، 10 شكائر بلدي 82% زنة 50 كيلوجرام، 200 بون صرف والماكينة واسطوانات الغاز المستخدمة وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة .

ووافق محافظ المنوفية على غلق مستودع غاز بكفر أبنهس مركز قويسنا لمدة شهرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وآخر بطنوب مركز تلا لمدة 3 شهور وذلك للتصرف في 1385 أسطوانة غاز كبيرة الحجم سعة 25 كيلوجرام على أن يتم إسناد حصص هذه المستودعات إلى شركة بوتاجاسكو.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والمستودعات والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية حفاظاً علي حقوق المواطنين .