مدير أمن أسيوط يكرم رؤساء وضباط المباحث المتميزين

كرم اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، عدد من رؤساء وضباط مباحث الأقسام والمراكز الشرطية بالمديرية وذلك بمكتبه بديوان المديرية تقديرا لجهودهم المتميزة في عملهم .

جاء ذلك بحضور اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بالمديرية.

كرم مدير الأمن كل من المقدم خالد شريت رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث أبنوب والنقباء أحمد مفتاح بمباحث ديروط وحسام البارودي بمباحث ثان أسيوط وعبد الحميد عبد الناصر مباحث أبنوب وحسام مدحت بإدارة البحث وأحمد حازم بمباحث القوصية وذلك بمنحهم شهادات التقدير تقديرا لجهودهم.

وقال مدير أمن أسيوط إن التكريم يأتي في إطار اهتمام المديرية بتحفيز الضباط ليكونوا مثالا يحتذى به لباقي زملائهم، وأثر ذلك في سير المنظومة الأمنية في مسارها الصحيح بما يحقق الرسالة الأمنية بصورتها المنشودة والتي تنال ثقة واحترام المواطن مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد في تأدية عملهم واليقظة الدائمة.