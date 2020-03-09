الرقابة الإدارية تشن حملة لإزالة الاشغالات في سوق محطة مصر بالإسكندرية

شنت الرقابة الإدارية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية، حملة مكبرة علي سوق محطة مصر وسط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السياسية بضبط الأسعار وإزالة المخالفات التى تعيق الطريق والمارة والمرور.

وتوجهت حملة الرقابة الإدارية إلى سوق محطة مصر أكبر أسواق المدينة، والذي يشهد العديد من المخالفات منها تواجد البائعة الجائلين على جانبي الطريق وتشويه المنظر العام وتواجد أطنان من القمامة والمخالفات.

وتمكنت الحملة من رفع جميع المخالفات وفتح الطريق أمام المرور مع العمل على تنظيف الشوارع من القمامة ومخالفات الرائعة الجائلين التي تسبب روائح كريهة.

وتواجدت جميع الأجهزة التنفيذية في شوارع وسط وشرق وغرب، حيث تم نزول سيارات الحي، كما تواجدت فرق من التموين والصحة والبيئة والطب البيطري من أجل تحرير المحاضر اللازمة.

وتواصل هيئة الرقابة الإدارية حملتها على الهيئات الصحية والتموينية وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.