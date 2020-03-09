تعرف على توجيهات "التعليم العالي" للجامعات بشأن كورونا

قال المجلس الأعلى للجامعات، إنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات المصرية، بضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا، والتي من شأنها منع انتشار الفيروس.

وتستعرض "الوطن"، أبرز النقاط التي تم التنبيه من خلالها على الجامعات لمواجهة الفيروس:

- اتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

- سرعة الكشف عن أية إصابة داخل الجامعات.

- تفعيل دور إدارة الأزمات.

- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أي حالة اشتباه بكل جامعة.

- وضع خطط للتدريس في حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة.

- التهوية المستمرة وفتح النوافذ باستمرار.

- تقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات.

- منع التكدس.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- اتباع الطرق الصحية للسعال والتغذية السليمة.

- تجنب ملامسة أي شخص مصاب بالرشح أو الزكام أو الإنفلونزا.

- التنبيه بفحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه في الإصابة

- التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور في حالة وجود أية أعراض مع ارتداء ماسك جراحي أو كمامة.

- التأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميا.

- استخدام مطهر يحتوي على مركبات الكلور أو أكاسيد الهيدروجين أو الأمونيا الرباعية.

- تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها.

- توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية بجميع المعامل.

- رفع استعداد عيادات الطلبة من خلال توفير ترمومترات قياس الحرارة ومستلزمات النظافة.

- تدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها.

- تخصيص عامل نظافة مدرب لتطهير الأسطح والحوائط والأرضيات.

- الإبلاغ الفوري عن الحالات، والتخلص من جميع الأدوات الخاصة بها بالطرق الآمنة المعروفة.

- تدوين بيانات جميع المخالطين للحالات المشتبه بها، ومتابعة نتائج التحاليل المعملية لتأكيد أو نفي إصابة الحالات.

- استكمال إجراءات الاستقصاء الوبائي بواسطة إدارة الطب الوقائي.

- التنبيه على توفير مخزون من الوجبات الجافة بالمدن الجامعية.

- تخصيص غرفة أو أكثر بعيدة عن حركة الطلاب لعزل أي حالة مشتبه فيها في المدن.

- الإبلاغ الفوري مع تحويل الحالة لأقرب مستشفى تحدده وزارة الصحة تم رصدها بالمدن.

- اتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحادية الاستخدام للحالات المشتبه فيها بطرق علمية سليمة.