الجندي عن تأجيل المناسبات الدينية: ليصمت الفقهاء ويتحدث ولاة الأمر

وجّه الداعية الإسلامي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة للعلماء والمشايخ، قائلا: "نمر الآن بفترة عصيبة، ونحن اليوم في إدارة دولة وليست إدارة فتاوى المشايخ، فليحتفظ كل عالم بآرائه لنفسه، وليحتفظ كل مجتهد بنفسه، وليصمت الفقهاء وليتكلم ولاة الأمر".

جاء ذلك في جوابه علي سؤال لـ"الوطن"، بشأن جواز إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد، وإلغاء الموالد هذا العام، قائلا: "هذا السؤال غير جائز، نحن نمر بأزمة حقيقية، فلا وقت الآن نضيعه في أقوال الفقهاء واختلاف الفتاوى واختلاف الآئمة والمشايخ، فالمسألة اليوم حياة أو موت، إما أن نترك الأمور لولاة الأمر أو تضيع الدولة والعياذ بالله، فالحقيقة هذا عبث شديد أن يطرح تلك الأسئلة".

وعن خروج حكم شرعي من مؤسسات الدولة بهذا الشأن، قال الجندي: "الدين ليس مقتصرا على الشيوخ دون سواهم، فالقرآن لم ينزل على الأزهر فقط، بل نزل على كل الناس، فالبلاد تتعرض لكارثة حقيقية، والمولى عز وجل أجّل فريضته لمراعاة مصالح الإنسان في قوله تعالي: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)".