مدرسة اللغات الرسمية بدمياط تنفي إصابة أحد طلابها بكورونا

أصدرت مدرسة اللغات الرسمية في دمياط، بيانا بشأن ما أثاره بعض أولياء الأمور عن وجود خطر صحي على أبنائهم مطالبين أولياء الأمور عدم الاهتمام بما ينشر من أخبار زائفة وأن هذا الموضوع يخص أحد أولياء الأمور العائدين من الخارج الذي أجريت له الفحوصات الطبية بالحجر الصحي بمعرفة جهات الاختصاص كما أن أنجاله غير متواجدين بالمدرسة كما تم إجراء التحاليل اللازمة لطفليه المقيدين بالمدرسة والنتائج ظهرت سلبيه فلا خطورة على الطلاب والطالبات .

وأضافت المدرسة في بيانها، اليوم الاثنين، أن الإدارة لا تستطيع ولا يسرها أن تخفي ما لديها من مشكلات بهذا الشأن، كما إنه يتم التنسيق والتواصل بصفة مستمرة مع ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والجهات الأمنية المعنية ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين.