وزيري: إقبال كبير من السائحين على زيارة المناطق الأثرية في الأقصر

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ المناطق الأثرية والسياحية المختلفة في الأقصر، شهدت اليوم إقبالا سياحيا كبيرا، مشيرا إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة لها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وأضاف فى بيان صحفي اليوم، أنّ آلاف الزائرين والوفود السياحية زاروا العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة، بينها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي وكذلك المتاحف الآثرية، ومعدلات الزيارة تزداد يوما بعد يوم في المواقع والمناطق الأثرية بالأقص ، موضحا أنّ أعداد السائحين هذا الموسم في معبد الكرنك علي سبيل المثال فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في التوقيت ذاتخ من العام الماضي، فهناك حالة الازدهار السياحي بجميع المناطق الأثرية.