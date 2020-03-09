3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في موسكو

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 20 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في موسكو، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وهددت سلطات مدينة موسكو أمس، بسجن من لا يعزلون أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين بعد زيارة دول تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا، وقد تصل فترة العقوبة إلى 5 سنوات.

وكانت حكومة المدينة قد أعلنت حالة التأهب القصوى وفرضت إجراءات إضافية الخميس الماضي، لمنع انتشار المرض في العاصمة الروسية.

وقال مجلس مدينة موسكو، إنه ينبغي على العائدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، ممن تظهر عليهم أعراض تشير إلى احتمال إصابتهم بفيروس كورونا، عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما.