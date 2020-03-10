"كومبارس زمان" حسن أتلة أشهر فنان.. "عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجي"

يُمسك بيديه "صاجات" ويتمايل يمينا ويسارًا بجسده الممتلئ، ويدندن "مين سي لطفي، أنا عمك شفيقة، متزعلش أصل أنا عندي شعره، ساعة تروح وساعة تيجي.. رااااحت"، من أشهر الإفيهات التي أطلقها أشهر كومبارس في السينما المصرية، الفنان حسن أتلة، الذي قدّم ما يزيد عن 60 عملا فنيا، ترك بصمته بعدد من هذه الأفلام، بالرغم من قلة عدد مشاهده، ولكن حضوره لدقائق كافية لانتزاع الضحكات والاستحواذ على المشهد بأكمله.

ولد الفنان حسن أتلة في عام 1914، وكان أحد نجوم المسلسل الإذاعي "ساعة لقلبك"، واكتشفه مخرج الكوميديا فطين عبدالوهاب، وقدمّه في عدد من الأفلام الكوميدية البارزة.

مع الفنان إسماعيل ياسين، قدّم حسن أتلة، عددا من الأفلام، منها فيلم "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، وتجسيده لأحد المجانين بالمستشفى ومقابلته لـ"حسونة الفطاطري" إسماعيل ياسين، ويقوم بلكزه على كتفه، قائلًا: مين سي لطفي إزيك يا سي لطفي.. ليرد سمعة: أنا مش لطفي يا خويا لطفي مين.. ويرد "أتلة" بالصاجات، "أنا عمك شفيقة، إنت زعلت.. متزعلش يا أخويا أصل أنا عندي شعره، ساعة تروح وساعة تيجي".

ويُعد فيلم "حماتي ملاك"، الذي قدمه حسن أتلة "صبي الحانوتي" مع إسماعيل ياسين، من أشهر الأفلام الكوميدية المليئة بالمشاهد الضاحكة، "إحود يمين شوية.. شمال شوية.. ييه ده نيلة أوي"، "إنت يا واد سهتني وكلت المتوفي يا ابن المفجوعة"، "دي منبى يا معنمي دي منبى".

ومع الفنان فؤاد المهندس، قدّم حسن أتلة، عددا من الأفلام، وكانت له مشاهده الضاحكة، منها نهاية فيلم "أنا وهو وهى" وقيام "النمساوي" توفيق الدقن، بضرب فؤاد المهندس بعد اعترافه أنه يحب زوجته، وخلال الضرب، يبكى "أتلة" الذي يقوم بدور جرسون أجنبي يتحدث "عربي مكسر"، "يخرب بيت أبويا بتاع اللي أنا.. معلش خبيبي معلش".

وفي مشهد جمع بين فؤاد المهندس، وحسن أتلة، في فيلم "اقتلني من فضلك"، وحديثهما بشكل ضاحك عن البطيخة، وقيام "أتلة" بالاستعانة بـ"الصاجات" مرددًا "مش عارف أنا بره البطيخة ولا جوه البطيخة".

حياة فنية حافلة بالأدوار الثانوية التي قدمها الفنان حسن أتلة، ولكنه استطاع التعبير بتلقائية وخفة ظل عن نفسه، وإن لم يتم استغلاله بالشكل الذي يلاءم موهبته، حتى رحل عن دنيانا عام 1972.