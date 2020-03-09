"الهجرة" تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بسبب كورونا

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل يعمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية من هنـــــا أو البريد الإلكتروني من هنـــــــا، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الهجرة المعني برعاية المصريين في الخارج ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم، وفي ضوء ما يشهده العالم حاليا من إجراءات لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" ومنها إيقاف الطيران أو طلب تقديم شهادات صحية أو خلاف ذلك من إجراءات، وحرصا على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج العالقين في الخارج ويرغبون في العودة للوطن أو في العودة إلى جهة عمله بالخارج.

‎ويتم تلقي بيانات العالقين في الخارج، أو من تخلفوا عن العودة إلى مقار أعمالهم بعد قرار عدد من الدول حظر حركة المسافرين منها وإليها؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا" وتقليل المخاطر، وفقًا للتوصيات العالمية في هذا الصدد.

‎يأتي ذلك في إطار احترام الدولة المصرية سيادة الدول وتقديرها القرارات المتخذة في كل دولة بهدف منع وانتشار الفيروس، والحرص على سلامة ومصلحة أي مواطن مصري يعمل في أي دولة، ومراعاة الظروف العائلية للمصريين بالخارج المتضررين من قرارات بعض الدول المتعلقة بوقف رحلات الطيران نظرا لانتشار الفيروس، والسعي لضمان كل حقوق المصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في مختلف الدول.

‎وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا الإجراء سيسهل عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، ويُسرع من عملية التدخل في كل حالة وفق ظروفها ومتطلباتها الخاصة، للتمكن من التعامل مع الموقف الراهن بمختلف السبل المتاحة، بما يضمن حماية حقوق المواطن المصري في مختلف دول العالم.