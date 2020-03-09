حدائق الحيوان تتخذ إجراءات وقاية ضد كورونا: قرار منع التجمعات لا ينطبق علينا

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف رجائي، لـ"الوطن"، أنه تم تشكيل لجنة من أطباء وخبراء الحديقة لتعقيم وتطهير الأماكن والتجمعات ومبايت الحيوانات ودورات المياه، مؤكدا أن هذا يحدث باستمرار وبشكل متكرر خلال اليوم.

وعن قرار الحكومة بمنع التجمعات، أوضح أن حدائق الحيوان مكان مفتوح ولا ينطبق عليها القرار الصادر من الوزراء، لافتا إلى أنه لم يتلقَ أي إخطار أو قرار بذلك.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بمنع التجمعات على مستوى الحكومة بعد ظهور حالات إصابة في عدد من المحافظات.