الإنجيلية تلغي فعالياتها بسبب كورونا.. والكاثوليك والأرثوذكس: ندرس القرار

أكدت الكنائس المصرية، أنها تتدارس الأمر بشأن الصلوات والقداسات في ضوء قرار مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات، التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، تطبيق القرار الحكومي.

وقال الأب هاني باخوم، النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، لـ"الوطن"، إن الكنيسة تتدارس الامر، وسيجري إعلانه في بيان رسمي.

فيما قالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر منذ فترة توجيهات للايبارشيات، بشأن تهيئة البيئة الصحية في الكنائس، ضمن إجراءات وقائية من الفيروس، تتضمن النظافة العامة والشخصية.

ونصح من تظهر عليه أعراض مرضية، عدم القدوم للكنيسة، وأن هناك بدائل للأنشطة والخدمات، تتمثل في اللجوء لنقلها على الانترنت، مع تقليل الزحام في الصلوات، عبر إقامة قداسين في اليوم بالكنيسة الواحدة، مع عدم تغيير طريقة التناول.

وأشار إلى أن الكنيسة تتابع إجراءات وقرارات الدولة بمواجهة الوباء، وتسعى لتطبيقها حرصا على سلامة الأقباط ومصر، وأن القرار الرسمي حول الإجراءات التي ستتبع، ستعلن من قبل المقر البابوي.

فيما أعلنت الطائفة الإنجيلية، تطبيق القرار الحكومي، وإلغاء فعاليات رئاسة الطائفة.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعليق جميع الفعاليات، التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".