وكالة الطاقة الذرية: 15 دولة في 3 قارات طلبت المساعدة لمواجهة كورونا

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن 15 دولة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، طلبت الاستعانة بخبرات الوكالة للتغلب على مشكلة فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والحكومة النمساوية لضمان أمن وسلامة المفتشين في إيران.

وأضاف جروسي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين، أن الوكالة تقوم بجمع المعلومات والتنسيق مع الجانب الإيراني لتعزيز إجراءات السلامة النووية، لافتا إلى أنه أبلغ الدول الأعضاء في تقرير مفصل، بتطورات الوضع في إيران فيما يخص الفيروس أو الأنشطة النووية.

وأوضح أن الحوار بين الوكالة وإيران سوف يستمر، مضيفا: "لدينا تفاؤل مستمر بالقدرة على إحراز تقدم في الملف النووي"، لافتا إلى أن تقارير الوكالة عن إيران تعتمد على الموضوعية والدقة ورصد نتائج المتابعة والتفتيش بشكل تحليلي شامل.