"كان عايش تحت الكوبري".. محافظ الدقهلية يوفر مأوى لمواطن

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بتسكين مواطن بلا مأوى، بأحد دور الرعاية، بعد أن شاهده نائم أسفل كوبري الهابي لاند بالمنصورة، أثناء عودته من جولة مفاجئة، من ميدان الشيخ حسانين، برفقة اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

استدعى المحافظ على الفور، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تسكين المواطن بأحد دور الرعاية، وتقديم كل أوجه العناية والدعم، ضمن توجيهاته برعاية وحماية الحالات بلا مأوى في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ، على تقديم الدعم الكامل لكل المستحقين والأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء الدقهلية، الذين يستحقون منا كل العطاء والبذل.

ووجه المحافظ منذ لقائه بأول شخص بلا مأوى، شكل فريق للتدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، لرصد الأشخاص بلا مأوى، ومكافحة حالات التشرد في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ونقلهم على الفور لإحدى دور الرعاية.

وتمكنت التضامن الاجتماعي، خلال شهر ديسمبر الماضي، من توفير مأوى لعدد 7 أفراد، وذلك من أجل العمل على عدم وجود إنسان مشرد.

يذكر أن في أول جولة للمحافظ في الشارع، شاهد شخصين بلا مأوى ينام كل واحد منهما في مكان مختلف في شارع الجيش بالمنصورة، وترجل المحافظ من سيارته، وتوجه إليهما، واستمع إليهما للتعرف على أوضاعهما المعيشية والاستماع لمطالبهما.

وأكد على ضرورة توفير كل مستلزمات المعيشة الكريمة لهم، وعلى الفور جرى إلحاقهم بمؤسسة رعاية كبار السن بنبروه، مشددا على أنه لن يكون هناك مواطن بلا مأوى، في شوارع الدقهلية.