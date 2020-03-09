محافظ دمياط: تحويل أي موظف مقصر بالمركز التكنولوجي إلى التحقيق

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بمدينة رأس البر، للاطمئنان على سير العمل به، وذلك بعد تشغيله تجريبيًا منذ 19 يناير الماضي.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز، وكيفية حصول المواطن على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد، كما التقت بعدد من المواطنين بالمركز للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، والعقبات التى تواجههم خلال تلك المنظومة، ووجهت اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير المركز بالتيسير على المواطنين، والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم، مؤكدة أهمية تنظيم منظومة العمل، وعملية تلقي الطلبات داخل المركز.

وشددت "عوض" على تحويل أي موظف يثبت تقصيره إلى التحقيق، مؤكدة على تلافي كافة الملاحظات، وتلقي جميع الطلبات والشكاوى من خلال المركز التكنولوجي فقط، وذكرت أن إنشاء المراكز التكنولوجية يتضمن تحقيق عدد من الأهداف، أهمها دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة، وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تقديم خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن، مع سهولة استرجاع المعلومات ودقة وسرية البيانات.