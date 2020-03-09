صور.. التفاصيل الكاملة لمصرع 4 عناصر شديدة الخطورة بالدقهلية

صرحت النيابة العامة بالدقهلية بدفن جثث 4 عناصر مسجلين خطر هاربين من أكثر من 33 قضية إتجار بالأسلحة والمخدرات، بمحيط بحيرة المنزلة، وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لتشريحهم، بعد أن سقطوا قتلى في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن العام، ما أسفر عن إصابة مجند بقطاع الأمن المركزي.

بداية الواقعة كانت بورود معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من عدد 33 قضية "إتجار فى الأسلحة والمخدرات - سرقة – شروع فى قتل"، بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مكان تواجد المذكورين بمعرفة قوات البحث الجنائى والأمن المركزى، وتبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرعهم وإصابة مُجند من قطاع الأمن المركزى.

وكشف مصدر أمني أن القوات تحركت تجاه مكان اختباء المتهمين، وأثناء المداهمة شعروا بوجود القوات فبادروا بإطلاق الرصاص من داخل المنزل، واستمرت المناوشات مع قوات الأمن أكثر من 3 ساعات متواصلة انتهت بمقتل المتهمين.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على (2 بندقية آلية، رشاش، طبنجة، 13 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض، 5 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضر وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.