مدارس القليوبية تحتفل بيوم الشهيد وتكرم أسر الشهداء

أحيّت مدارس القليوبية، اليوم الاثنين، ذكرى يوم الشهيد، والذي يوافق 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض عام 1969.

وشملت برامج الإذاعة المدرسية في كافة مدارس المحافظة فقرات عن الشهداء، وتضحياتهم من أجل الوطن، وآيات من القرآن الكريم، وقصائد شعرية، وأغاني وطنية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم، وتخليد ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى استشهد وسط جنوده على الجبهة عام 1969.

وشهدت مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية العسكرية احتفالية أخرى، أكد خلالها عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم أهمية بث روح الانتماء للوطن وبث الولاء في نفوس الطلاب، وتذكيرهم بقصص التضحيات والفداء التي سطرها جنود مصر وشعبها العظيم.

ووجه المهندس على جلال مدير عام التعليم الصناعي التحية لجنود مصر ولرجالات القوات المسلحة والتحية لأسر الشهداء والمصابين من ابناء القوات المسلحة .

وشهدت الاحتفالية تكريم أسرة الشهيد عقيد أركان حرب مدحت طلعت حسن، وتسليم زوجته درع وشهادة تقدير اعتزازًا بدور زوجها فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.