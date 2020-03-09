فرنسا: حفتر أكد الالتزام بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أكد خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية اليوم الإثنين، أن حفتر صرح بأنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، ما لم تحترمه الجماعات المسلحة في حكومة طرابلس حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

كان الجيش الوطني الليبي أفاد بأن حفتر، بدأ محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الوطني الليبي، إن حفتر وصل إلى قصر الإليزيه لإجراء محادثات مع ماكرون بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف مكتب حفتر أن الرئاسة الفرنسية نظمت استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش.

وبحسب البيان، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدا دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.

جدير بالذكر أن مصدرا في الإليزيه نفى وصول قائد الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة الفرنسية، ردا على تقارير إعلامية قالت إنه سيلتقي ماكرون.