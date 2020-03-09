"بتروتريد" تعلق العمل بنظام البصمة بداية من اليوم

أصدرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" منشورا إداريا بتعليق العمل بالبصمة للعاملين.

وقال المنشور "فى اطار حرص الشركة على صحة العاملين، واتساقا مع توجهات الدولة باتخاذ اللازم من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية، طبقا لتعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، فقد تقرر الآتي:

• تعليق العمل بالبصمة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020 وحتى 31 مارس 2020.

• تتولى الادارة العامة للأمن تسجيل حضور وانصراف العاملين على مستوى الإدارات والمناطق بالشركة عن طريق أجهزة الباركود (بواسطة كارنية) الشركة اعتبارا من يوم 10 مارس 2020 لتسجيل الحضور والانصراف بجميع إدارات الشركة.

وأهابت إدارة الشركة بجميع العاملين بها الالتزام بما جاء عالية بكل دقة، مع اعتبار الموضوع هام.