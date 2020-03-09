إصابة رئيس هيئة موانئ نيويورك بفيروس كورونا المستجد

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أن المدير التنفيذي لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، ريك كوتون، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

وقال كومو - خلال مؤتمر صحفي حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين - إن رئيس الهيئة، التي تدير المطارات الرئيسية والجسور والأنفاق ومحطات الحافلات في المنطقة، الذي كان يشرف على استجابة الهيئة للفيروس يخضع للحجر الصحي الذاتي في منزله وسيباشر عمله عن بعد .

وأضاف حاكم نيويورك قائلا "لقد كان متواجدا في المطارات، على ما يبدو أصيب، عندما كان كثير من الأشخاص يعودون وهم مصابون بالفيروس".

وإضافة إلى كوتون، ثبتت إصابة كبار مسؤولي هيئة الموانئ الذين عملوا بالقرب منه بفيروس كورونا.

وتدير هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي المطارات الرئيسية في مدينة نيويورك بما في ذلك مطارات لاجوارديا وكينيدي الدولي ومطار نيوآرك ليبرتي الدولي ويعمل بها أكثر من 7 آلاف شخص.

ويعد ريك كوتون، أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد، فيما سجلت الولايات المتحدة حتى الآن ما لايقل عن 545 حالة إصابة في 34 ولاية و22 حالة وفاة جراء الفيروس.