البرلمان يوافق على "حماية الآثار وتنظيم السجون وغسل الأموال"

وافق مجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائياً على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها «حماية الآثار» و«مكافحة غسل الأموال» و«تنظيم السجون» و«التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة».

وكثف البرلمان، خلال جلسته العامة، التى استمرت حتى مثول الجريدة للطبع، أعماله للانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «قانون البناء به تشابك كبير بين أكثر من إدارة، والتوفيق بين كل المصالح أمر شبه مستحيل، وأتمنى أن يكون لدى المسئولين مرونة فى تطبيقه». ووجَّه تساؤلاً لوزير الإسكان حول سرعة بناء الوحدات المخالفة، قائلاً: «إزاى المبنى المخالف بيتبنى فى 24 ساعة؟ للأسف النظام الحالى لا يُسأل عن المخالفات الموجودة، خصوصاً أن الأنظمة السابقة كنت تسمح بالمخالفات وتتستر على الفساد أثناء انتخابات المحليات والنواب والشورى، وكان يتم تقنين تلك المخالفات».

وأضاف «عبدالعال»: «الفساد موجود منذ النظام السابق والبعض خرج الآن يريد أن يزين العصر السابق، وهذا كلام غير صحيح، فهو عصر عانى من الفساد، ولسنا مسئولين عن تلك المخالفات، واليوم تتم إزالتها»، متسائلاً: «من تعدى على نهر النيل؟ الحكومات السابقة هى من تركتهم، بدليل ما قيل فى هذا المجلس فى العصر السابق بأن الفساد وصل للركب فى المحليات».

وعقَّب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قائلاً: «المبانى التى تقام فى 24 ساعة تبنى بالفساد، لأن أسرع معدل بناء فى مصر يتم فى العاصمة الإدارية من خلال شركة عالمية عملاقة فى مجال العقارات، ويجرى إنشاء سقف خرسانى كل 5 أيام».