مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 مارس الحالي، في بعض المدن والمحافظات حسب للتوقيت المحلي لكل مدينة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:43

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 05:59

أذان العشاء 07:16

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:45

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في الفيوم

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 12:08

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 04:45

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 07:08

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 04:45

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:19

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:49

أذان الظهر 12:21

أذان العصر 03:44

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:34