الطقس اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 مارس، دافئ نهارًا شديد البرودة على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، ومائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة لجنوب الصعيد، وتظهر الشبورة في الساعات الأولي من الصباح والرياح معتدلة، على معظم الأنحاء باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حيث تنشط الرياح على خليج السويس.

وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

الطقس في الأردن

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية فيسود انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والعقبة، وتكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.