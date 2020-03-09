ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 21 يسجل 733

ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات، في نهاية معاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة 733 جنيها، مقابل 729 جنيها اليوم.

وشهدت أسعار الذهب في الفترات الأخيرة تذبذبا في الأسعار بين ارتفاع كبير وانخفاض طفيف، لكن التغيير الأكثر من نصيب الارتفاع، إذ ارتفع صباح اليوم مقارنة بأسعار أمس 6 جنيهات دفعة واحدة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاع طفيفا، بنهاية اليوم الإثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 835 و838 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 731 و733 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 627 و628 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و864 جنيها.