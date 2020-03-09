المصريين الأحرار بالأقصر يناقش أسباب الانفلات الأخلاقي في ندوة

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالأقصر، ندوة بعنوان "الأخلاقيات والسلوكيات في الصعيد"، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وتناولت الندوة التي حضرها الشيخ حسان عثمان، مدير إدارة أوقاف القرنة، ونجار عامر بمديرية الشئون الصحية، وسعيدة الغريب مدربة تنمية بشرية والعشرات من سيدات الأقصر، السلوكيات والأخلاق فى الصعيد، وأسباب الانفلات الأخلاقي فى الفترة الأخيرة، ودور الآباء والأمهات ودور العبادة والمدارس في تغيير هذه السلوكيات.

وقالت نجوى البارون، أمينة المراة بالحزب، إن الندوة أقيمت تحت رعاية من الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة إيناس صبحي، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، وطاهر الملواني، أمين الحزب بالأقصر، وبتنظيم وتنسيق من أمانة المرأة.

وأشارت أمينة المرأة، إلى أن الندوة تضمنت أيضًا تعريفًا للحضور بالحزب وبالمبادىء التي ينتهجها، ودور أمانة المرأة في الفترة المقبلة في دعم سيدات الأقصر المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والمبادرات الخاصة بأمانة المرأة.