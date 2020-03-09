الأوقاف: إقامة الجمع بالمساجد حال عدم وجود ساحات حولها

أكدت وزارة الأوقاف على الأئمة، أنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد لإقامة صلاة الجمعة ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

وقالت في بيان، إن أي واعظة تخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أي دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيتم إلغاء تصريحها فورًا.

وحذرت الوزارة العاملين بالأوقاف الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن سوى ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة من بيانات رسمية في مرحلة تتطلب أعلى درجة الدقة في كل كلمة.

من ناحية أخري اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، قرارا وزاريا بتكليف الشيخ ماجد راضي فرج شويبة مدير إدارة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بتسيير أعمال مدير أوقاف السويس، بعد وفاة مديرها الشيخ محمد العجمي منذ أيام أثناء سفره لبلدته بمحافظة أسيوط إثر حادث سير بسيارته.