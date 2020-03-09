"التعليم": الدراسة مستمرة.. "لا تصدقوا الشائعات"

نفى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، شائعات تأجيل الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد "حجازي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن العملية الدراسية منتظمة وتسير وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة مسبقا.

ونفى نائب وزير التعليم إلغاء غياب الطلاب، قائلا "وجهت المديريات التعليمية بإرسال كشف بغياب الطلاب يوميا لمتابعة سير العملية التعليمية وتقديم نسخة من نسب الغياب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم"، مضيفا: هدفنا هو مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم وجبة تعليمية مكتملة لهم ووجه حجازي رسالة لأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والحرص على ذهاب أبنائهم إلى المدارس.