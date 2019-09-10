أوضح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه لم يكن هناك نظام شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة للصف الثاني الثانوي، ولكن هذا العام سيكون مطروحا أمام طلاب الصف الثاني الثانوي الاختيار بين شعبة علمي وشعبة أدبي.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة "DMC"، أن الطلاب الذين سيختاروا شعبة علمي العام الحالي في الصف الثاني الثانوي سيتم تخييرهم في الصف الثالث الثانوي بين عملي رياضة وعلمي علوم.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الصفين الأول والثاني الثانوي سيكونان سنوات نقل عادية، وهناك 10 مواد أساسية في الصف الأول الثانوي، و8 مواد أساسية للصف الثاني الثانوي، وسيتم وهذه المواد سيتم امتحان الطالب في تلك المواد خلال نصف العام الدراسي الأول وامتحان ثاني في نصف العام الدراسي الثاني.

وعن التعديلات التي طرأت في مادة التربية الرياضية، أشار إلى أن المادة أصبحت منهجا وليست نشاطا وسيكون لها جزء نظري وجزء عملي، وسوف يصمم لها امتحان عملي نهاية كل فصل دراسي، مضيفًا: "سيتم تحميل الجزء النظري على موقع الوزارة، وهي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع".