جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية رقم 923 القادمة من دبي، اشتبه في راكب بنجلاديشي يحمل 4 حقائب، وبدت عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي. وبتفتيش حقائبه، تبين وجود 1692 قطعة مستحضرات وأدوات تجميل عبارة عن زيوت شعر وأقلام تحديد.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.