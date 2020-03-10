الصحة: المعامل المركزية هي المنوط بها استخراج شهادات الـ PCR

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن المعامل المركزية التابعة للوزارة هي المنوط بها استخراج الشهادات المطلوبة للسفر لدول الخليج بعد ظهور فيروس كورونا، موضحة أنهم يكشفون على حوالي 4 آلاف متردد للحصول على هذه الشهادات، مؤكدة أن قدرتهم كبيرة على استيعاب هذا الأعداد ولكن عنصر المفاجأة أدى إلى حدوث بعض التكدس.

وأضافت خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الوزارة كانت مستعدة من حيث الكواشف والأجهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في استخراج الشهادات، لكن التدافع وعدم التنظيم عنصر المفاجأة أربك الجميع، "كان فيه ناس مسافرة بعد 24 ساعة، وجاية تعمل التحليل الـ PCR".

وأشارت إلى أن الوزارة خصصت منفذين في العباسية وإمبابة إضافة إلى المعامل المركزية تيسيرا على المواطنين، كما تم تخصيص موقع إلكتروني خاص لحجز ميعاد الكشف، "ولكن فوجئنا بقرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات السفر إليها من مصر"، موضحة أن سلطنة عمان أصدرت قرارا بضرورة الكشف على المسافرين إليها، وبالفعل يجرى استقبالهم بشكل منظم.

وأوضحت أن سعر الكشف بالجهاز 1050 جنيه، وهو سعر موحد، لافتة إلى أن هذه التكلفة أقل من السعر الحقيقي، مشيرة إلى أن هذا السعر أقل من التكلفة، حيث يمكن أن تصل التكلفة الفعلية للتحليل إلى 1400 جنيه، ولا نستهدف أي ربح، متابعة: "مفيش حاجة اسمها كشف مستعجل، كل اللي بيجوا مستعجلين"، وجرى تخصيص رقم 15335 للاستفسار خاصة بالمعامل.