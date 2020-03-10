شيخ الطريقة العزمية: قرار حظر الموالد صحيح وملتزمون به

قال الشيخ علاء أبوالعزايم، شيخ الطريقة العزمية، إن قرار حظر الموالد والذي أصدرته الدولة مؤخرا، هو واجب عليها وواجب على منظمي الموالد تنفيذه ومنع إقامة الموالد: "إحنا مع الأمة مش ضد مصلحة الأمة".

وأضاف "أبوالعزايم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وفي عام 1966 أصدر المشير عبدالحكيم عامر قرارا بإلغاء مولد السيدة زينب وأعقبها النكسة عام 1967: "جايز تكون لعنة السيدة زينب وجايز لا"، موضحا أن منع التجمعات هو قرار صحيح بسبب وجود فيروس كورونا وللحيلولة دون تفشيه بين المواطنين.

وأكد أن عدد الموالد التي يتم عقدها في مصر هي 120 مولد في العام: "يعني في الأسبوع مرتين، والدولة بتعمل لصالح الناس ومينفعش الناس تعاكسها وده يكون غباء".