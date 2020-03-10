متبقي 4 أسابيع.. مصادر تكشف إصرار "التعليم" على استكمال العام الدراسي

قالت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم، إن إصرار الوزارة على استكمال الدراسة من دون تأجيل، يرجع إلى أن العام الدراسي متبقي به 4 أسابيع فقط، بالإضافة إلى 4 دروس بجميع المناهج.

وكان أولياء أمور وطلبة، طالبوا بتعليق الدرسة، من خلال هاشتاج تصدر موقع "توتير"، خوفا من فيروس كورونا المستجد المعروف عليما باسم "كوفيد 19". .

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنه جرى أمس الإثنين، تجميع نسب الغياب في جميع مدارس الجمهورية، وتبين أن نسبة الحضور تتراوح بين 60% و70%، وهي نسبة تشبه الحضور في العام الماضي.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستتلقى بشكل يومي من مديري المديريات بكافة المحافظات نسب الغياب والحضور للطلاب، مشيرة إلى أنه لن يتم التأجيل بأي صور.

وأوضحت أنه إذا اضطرت الوزارة للتأجيل ستوفر المادة التعليمة للأربع دروس المتبقية من المناهج من خلال بنك المعرفة.