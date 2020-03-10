برنامج "أهل مصر" يناقش أوضاع السجون وعلاقة الشعب بالجيش في يوم الشهيد

يناقش الإعلامي سمير عمر، في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "أهل مصر" على قناة "سكاي نيوز عربية" الأوضاع الإنسانية داخل السجون المصرية، وما يتردد عن سوء الأحوال بداخلها، ويقضي يوما داخل سجن النساء بالقناطر الخيرية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، ويجرى حواراً مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حول أوضاع النساء بشكل عام، والسجينات على وجه الخصوص، كما يحاور الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول دور الدولة في الارتقاء بالسجناء وتحسين أحوالهم داخل السجون، وتأهيلهم ليصبحوا مواطنين صالحين بعد خروجهم.

وفى الجزأين الثاني والثالث من الحلقة، يحتفل سمير عمر بيوم الشهيد، في ميدان عبدالمنعم رياض، ويسأل مجموعة كبيرة من المواطنين عما يعرفونه عن الجنرال الذهبي، وعن علاقتهم بالجيش المصري، كما يلتقي داخل قلعة صلاح الدين، اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، واللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واللذين يكشفان أسرارا جديدة عن لحظة استشهاد عبدالمنعم رياض، على الجبهة بين جنوده، ويكشفان حقيقة علاقته بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وأسباب المساندة الشعبية الجارفة للقوات المسلحة.

ويغوص سمير عمر، مع الدكتور أحمد الحناوي، الأستاذ في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي سيد محمود، في تطور الأغاني والأناشيد الوطنية في مصر، منذ نشيد بلادي بلادي وحتى "تسلم الأيادي".