ديانا حداد: ليل مصر مش موجود في أي دولة عربية

كشفت الفنانة ديانا حداد عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت حداد إنها مختفية عن الظهور وموجودة في منزلها بالإمارات "أنا مقلة بإطلالاتي التليفزيونية في مصر أو لبنان أو الإمارات وأنا بعتقد إني بعد 24 سنة من حقي اختار النخبة وبختار لقاء أو لقائين أظهر فيهم وأقدر أطلع كل يوم في برنامج".

وأكدت حداد أن غيابها غير مقصود، مشيرة إلى ظروف مرت بها مثل وفاة والدتها ومرض والدها ثم انفصالها بعد ذلك.

وأبدت حداد اشتياقها للحفلات المصرية ولشم النسيم وزيارة الأهرامات، مضيفة: "مصر فيها نكهة خاصة مختلفة وأجواء مصر بالليل مش موجودة في أي دولة عربية".

وأكدت حداد أنها تحب الأكل المصري مثل الفطير المشلتت والكشري، لافتة إلى أنها تجيد الطبخ وتقدم أنواعا مختلفة من الطعام.