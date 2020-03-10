وزيرة التجارة: الاهتمام بالصناعة من أهم أولويات مصر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن من أهم الأولويات في مصر هو الاهتمام بالصناعة، ووزارة التجارة والصناعة تحاول جاهدة وضع الخطط والأولويات والاستراتيجيات ومن أهم القطاعات هي صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بضرورة أن تكون لوزارة التجارة والصناعة استراتيجية واضحة، ورؤية واضحة، وتحديد المعايير للتحديات التي تواجه صناعة المركبات.

الإستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة استغرقت وقتا طويلا للتوافق بين كل الجهات المعنية

وتابعت جامع أنها عرضت أمس استراتيجية الوزارة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الاستراتيجية بها تقاطع وتشارك مع كل الوزارات المعنية، سواء الكهرباء أو النقل أو الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع والمالية ووزارة قطاع الأعمال.

وكشفت جامع أن الاستراتيجية الجديدة استغرقت وقتا طويلا للتوافق بين كل الجهات المعنية، وينتج عنها برامج وخطط للتنفيذ الفعلي، مشيرة إلى وجود خطة عاجلة لبدء التحول للوقود البديل وإطلاق برنامج لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص، لتوفير وسيلة نقل جماعي لائقة واستخدام الوقود الأنظف.

وأشارت جامع لتطرق الاستراتيجية الجديدة للسيارات الكهربائية، وهو قطاع ومنتج كل دول العالم متجهة له، وتم وضع تصور لاستراتيجية السيارات الكهربائية، وهو بالتوازي مع التحول لاستخدام الغاز، مشددة على أن إطلاق هذه الاستراتيجية سيؤدي لنوع من الصحوة في صناعة المركبات.