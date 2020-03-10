عاجل.. المغرب تعلق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا

علقت المغرب كل الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وطبقت السلطات الإيطالية إجراءات العزل الصحي في كافة أراضيها، والتي يعيش عليها أكثر من 60 مليون مواطن، لتشمل فرض قيود على كل التنقلات، وحظر جميع التجمعات العامة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في تصريح أدلى به مساء الاثنين، إن الحكومة الإيطالية ستطبق إجراءات أقسى لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن تعد هناك "مناطق حمراء" منفصلة، وستخضع كل أراضي إيطاليا لنظام واحد.

وشدد كونتي على أنه سيتم فرض قيود على التنقلات في كامل الأراضي الإيطالية، مشيرا إلى أنه سيسمح للمواطنين الخروج من المنازل فقط للذهاب إلى العمل أو للطوارئ، مبينا أن السلوك الصحيح في الظروف المتبلورة يتمثل بالبقاء في البيوت.

ولفت كونتي إلى أن هذه الإجراءات ستشمل تعليق إقامة كل الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم وتمديد إغلاق كل الجامعات والمعاهد والمدارس حتى 3 أبريل، مبينا أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا للسكان، لكنه ذكر أن وسائل النقل العامة ستبقى عاملة.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيوقع على المرسوم الخاص بتطبيق هذه الإجراءات فورا ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الثلاثاء.